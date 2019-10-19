نجوم الفن المصرى يزينون مسارح السعودية بموسم الرياض

يشهد عام 2019 عودة عدد كبير من نجوم الفن المصرى إلى خشبة المسرح من جديد، وبالتحديد المسرح الخاص، ولكن المفارقة أن معظمهم أو الكثير منهم لم يقف من قبل على المسرح، لتكون بدايته مع المسرح هذا العام، مع موسم الرياض بالسعودية، والذى يرحب الآن بنجوم الفن المصرى لتقديم أعمالهم المسرحية على خشبته.

النجم الكوميدي محمد هنيدي، عاد إلى المسرح بعد غياب 16 عاما، من خلال مسرحيته الجديدة، والتي يتم عرضها حاليًا، وتحمل اسم "3 أيام في الساحل"، وقد فضل مسرح "كايرو شو" أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر للعرض عليه، وتعرض المسرحية حالياً فى السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من النجوم والمواهب الشابة في مقدمتهم بيومي فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت ومها أبو عوف وندا موسى ومحمد محمود وسامية الطرابلسي وأحمد الحلواني، ومن إخراج مجدي الهواري.

أما النجم أحمد عز يقدم لأول مرة عرض مسرحى والتى تحمل عنوان "علاء الدين والعفريت" ويشاركه فى بطولة العرض المسرحى النجم محمد سعد والفنانة تارا عماد للمخرج مجدى الهوارى، وبدأت بروفات العرض المسرحى بالنجم محمد سعد بشكل يومى حيث قرر صناع العمل بعرض أولى عروض المسرحية فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 لـ 15 ديسمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.

وفاجأ النجم أحمد مكى جمهوره بعودته من خلال عرض مسرحى بشخصية "حزلقوم"، ومن المقرر أن يقدم هذا العرض فى السعودية فى الفترة من 27 لـ 30 نوفمبر المقبل.

وأعلن الفنان ماجد المصري، عن استعداده لعرض مسرحيته الاستعراضية الجديدة "لوكندة الأوباش" بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشر "ماجد"، بوستر المسرحية، وعلق قائلا: "موسم الرياض.. لوكندة الأوباش، المسرحية الكوميدية الاستعراضية" من تأليف محمد عز، ومن إخراج أشرف زكي.

