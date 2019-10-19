الدفاع الروسية: الجيش السورى أسقط طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون

وقال رئيس المركز الروسى اللواء أليكسى باكين ، فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة ، " إن وحدات الجيش السورى أسقطت طائرتين مسيرتين أطلقهما مسلحون بالقرب من بلدة كبانى فى ريف اللاذقية".
وفى شأن آخر ، أشار رئيس المركز الروسى إلى أن خطر فقدان السيطرة على مراكز احتجاز عناصر "داعش" الأسرى وأفراد عائلاتهم بشمال سوريا لا يزال قائما، وحذر من أن الفرار المحتمل للإرهابيين من شأنه أن يؤدى إلى تدهور كبير للأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط برمتها.
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