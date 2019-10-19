حقق فريق غرناطة، فوزا ثمينا على ضيفه فريق أوساسونا، بهدف وحيد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "نويفو كارمينيس"، فى افتتاح مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني سجل هدف فوز غرناطة بالمباراة، اللاعب دومينجوس دوارتى، فى الدقيقة 38، من ضربة رأسية، فشل حارس أوساسونا فى التصدى لها. وتعرض فران مريدا لاعب أوساسونا، للطرد فى الدقيقة 92 من زمن المباراة. بهذا الفوز رفع غرناطة رصيده للنقطة 17 فى المركز الثانى خلف ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 18 نقطة، والذى سيواجه غدا فريق ريال مايوركا. وتستكمل مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، غدا السبت، بإقامة 4 مباريات، إذ يلتقى إيبار مع برشلونة، أتلتيكو مدريد يستضيف فالنسيا، خيتافى يقابل ليجانيس وريال مايوركا يواجه ريال مدريد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرناطة يخطف وصافة الدورى الإسبانى مؤقتا بهدف فى أوساسونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.