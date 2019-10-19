قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة إن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر تشرين الأول كما هو مقرر إذا رفض نواب البرلمان أحدث اتفاق خروج مع التكتل.
وأضاف جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عشية التصويت البرلماني على الاتفاق الذي توصل له مع بروكسل ”سننسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر“.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون يحدد 31 أكتوبر موعدًا حاسمًا لتنفيذ بريكست لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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