متظاهرة لبنانية تستنجد بأمير الكويت

استنجدت إحدى المتظاهرات في لبنان الذي يشهد مظاهرات شعبية واسعة احتجاجاً على الوضع الاقتصادي، بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لإنقاذ بلادها وتغيير الأوضاع لديهم بسبب ما جرى لهم.

وقالت المتظاهرة في مقطع فيديو تم تداوله على نطاقٍ واسع بعد توجيه حديثها لشخص يدعى أسامة ”نحن نحسدكم على الشيخ صباح لو أنه يأتي يوم واحد إلى لبنان يستطيع تغيير كل شيء“.

وانتقدت المتظاهرة المسؤولين في بلادها، قائلةً ”لقد حرقوا البلد وأجاعوا الناس، نحن مستعدين فعل أي شيء ونريد الشيخ صباح يوماً واحداً فقط لأننا متأكدين أنه يستطيع التغيير لأنه رجل ونحن نفتقد إلى الرجال“.

ولاقى حديث المتظاهرة ترحيباً واسعاً من قبل الكويتيين الذين أبدوا اعتزازهم بأميرهم، فضلاً عن تضامنهم مع الشعب اللبناني و“تأكيدهم أن لبنان فيها رجال صالحين ويحبون بلادهم وأن المسألة تتعلق بحسن الاختيار فقط“.

وشهدت مناطق لبنان كافة منذ يوم الخميس مظاهرات واحتجاجات شعبية واسعة احتجاجاً على زيادة الضرائب وعلى تردي الأوضاع الاقتصادية، لتتصاعد المطالبات الشعبية وتصل إلى طلب إسقاط الحكومة.