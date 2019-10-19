وقال المتحدث باسم "الجيش الوطني"، اللواء أحمد المسماري، في بيان نشره في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إن "القوات الجوية استهدفت منشآت تخزين معدات دفاعات جوية في مصراتة، تستخدم من قبل المليشيات والجماعات الإرهابية، لتخزين معدات وأسلحة دفاع جوي تركية".
وأضاف: "نجم عن هذه الغارات انفجارات هائلة نتيجة تدمير واحتراق صواريخ وذخائر مخزنة في هذه المرافق".
وحذر المتحدث "الجماعات والمليشيات المسلحة" من محاولة تهديد أمن وسلامة القوات المسلحة والمدنيين، من خلال استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج.
من جهتها، أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني عن تعرض مدينة مصراتة لقصف جوي، معلنة إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات حفتر.
ونشرت عملية "بركان الغضب" التي تقوم بها قوات حكومة الوفاق، في صفحتها على "فيسبوك"، صورا ومقاطع فيديو لحطام طائرة مشتعلة، قائلة إنها أسقطت في مصراتة بعد شنها غارات جوية استهدفت مواقع مدنية.
لكن قوات حفتر نفت إسقاط أي طائرة لها، وأكدت عودة جميع طائراتها إلى قواعدها بسلام.
هذا وتتبادل قوات المشير حفتر وحكومة الوفاق الاتهامات باستخدام الطيران المسير في شن هجمات، كما يعلن الجانبان إسقاط طائرات من هذا النوع أثناء العمليات القتالية.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا.. قوات حفتر تعلن تدمير منشآت دفاع جوي "تركية" في مصراتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.