وكتب الرئيس تغريدة في موقع "تويتر": "الولايات المتحدة تعلن عن تدابير جديدة لتعزيز الحصار المفروض على كوبا. إنها تعبير عن العجز والتدهور الأخلاقي والازدراء الإمبريالي".
وأضاف الرئيس الكوبي: "هذه أعمال غير إنسانية ووحشية وغير عادلة نرفضها بحزم.. لن نستسلم وسنرد بشكل مناسب".
وقد شددت الولايات المتحدة عقوباتها تجاه تصدير وإعادة تصدير عدد من المنتجات إلى كوبا، واتخذت تدابير تتعلق بتأجير الطائرات والسفن، ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والتبرعات.
وتنص وثيقة العقوبات الجديدة على إلغاء جميع التراخيص الصادرة سابقا لاستئجار الطائرات والسفن لشركات النقل الحكومية الكوبية، في غضون أسبوع، كما أنه سيتم رفض الطلبات الجديدة.
ووفقا للقواعد المحدثة، فإن القيود ستؤثر على تصدير وإعادة تصدير المنتجات الأجنبية إلى كوبا بحصة أمريكية تزيد عن 10% من مكوناتها.
كانت هذه تفاصيل خبر كوبا تدين عقوبات واشنطن الجديدة وتصفها بأنها "مظهر عجز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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