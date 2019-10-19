الرئيس الأمريكي يكشف عن مرشحه الجديد لوزارة الطاقة

صرح دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، مساء اليوم الجمعة، أنه سيرشح دان بروليت، نائب وزير الطاقة، لتولي منصب الوزارة.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "يسعدني أن أرشح نائب الوزير دان بروليت، ليصبح وزير الطاقة الجديد، خبرة دان في القطاع فريدة... ليس لدي أدنى شك في أن دان سيؤدي مهامه على أفضل ما يكون!".

وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه، سيحل بروليت محل ريك بيري، الذي قال، يوم أمس الخميس، إنه "سيتنحى عن المنصب بحلول نهاية العام".

كما أكد ترامب، مساء اليوم، على استقالة وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، وأعلن عن خليفته، الذي سيرشحه في هذا المنصب.

ونشر ترامب تغريدات عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها: "أود أن أشكر وزير الطاقة، ريك بيري، على المهمة المتميزة، التي قام بها".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيغادر بيري في نهاية العام، لمتابعة اهتمامات أخرى، لقد كان ريك حاكما عظيما لتكساس، ووزيرا رائعا للطاقة، وهو أيضا صديقي في الوقت نفسه".

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وأفادت مصادر أمريكية عدة، يوم أمس الخميس، بأن وزير الطاقة الأمريكي، أبلغ ترامب بنيته الاستقالة من منصبه.

ونقلت تقارير صادرة عن وسائل إعلام عدة، بينها "رويترز" و"بلومبرغ" و"CNN"، أن بيري قال لترامب، إنه "يعتزم تقديم الاستقالة قريبا"، دون الإشارة إلى موعد دقيق لهذه الخطوة.

وأشارت "رويترز" إلى أن بيري أكد نيته على الاستقالة قبل يوم من الموعد، الذي حدده الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لعرض حزمة وثائق، في إطار التحقيق في "فضيحة" حول مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي يوم 25 يوليو الماضي مع نظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

ويتهم الديمقراطيون، الذين يهيمنون على مجلس النواب، سيد البيت الأبيض بالضغط على زيلينسكي لفتح تحقيق في إطار قضية فساد مع هانتر بايدن، نجل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، الذي يعتبر من أبرز منافسي ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وسبق أن أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، بأن وزير الطاقة يستعد لتقديم طلب الاستقالة لترامب في أواخر نوفمبر المقبل، إلا أن بيري نفى لاحقا هذه الأنباء.