وفدا الحكومة والشعبية شمال يوقعان إعلان مبادئ

وقع وفدا الحكومة والحركة الشعبية شمال التي يقودها عبد العزيز الحلو على اتفاق خارطة طريق للتفاوض بينهما، بمقر المفاوضات بفندق بريميد فى جوبا اليوم .

وقع عن حكومة السودان عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي ابراهيم وعن الحركة الشعبية الأمين العام للحركة عمار أمون دلدوم. ووقع عن الشهود رئيس لجنة الوساطة لمحادثات السلام السودانية السيد توت قلواك .

وقسمت خارطة الطريقة الموقعة من الطرفين، قضايا التفاوض إلى ثلاثة ملفات تشمل الملف السياسي والملف الإنساني وملف الترتيبات الأمنية .

وأكد عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمى باسم وفد الحكومة المفاوض الأستاذ محمد حسن التعايشى - فى تصريحات صحفية مشتركة مع المتحدث الرسمى باسم الحركة الشعبية - أن الإرادة الصادقة التى تتحاور بها الحكومة والإدراك العميق لطبيعة مشاكل السودان ساهم فى التوصل إلى هذا الاختراق الكبير فى المفاوضات .

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وأشار التعايشى إلى أن خارطة الطريق التى تم التوقيع عليها اليوم فى ساعات استغرق التفاوض حولها فى ظل النظام السابق "22" جولة من المفاوضات أضاعت على السودان ثماني سنوات فى الحرب، واعتبر سيادته أن الاختراق الذى حدث اليوم ليس غريبا على حكومة تحمل أجندة ثورة ديسمبر المجيدة .

وأوضح التعايشى أن السرعة التى تم بها التوقيع تمثل دليلا على رغبة الأطراف المتفاوضة فى إنهاء الحرب وبناء دولة ديمقراطية ومتقدمة .

من جانبه؛ بشر رئيس لجنة الوساطة فى محادثات السلام السودانية توت قلواك الشعب السودانى بقرب تحقيق السلام، معتبرا أن التوقيع الذى تم اليوم، يعد اختراقا كبيرا فى عملية السلام، مؤكدا استمرار الحوار مع الحركة غدا السبت.

إلى ذلك أكد المتحدث باسم الحركة الشعبية شمال الجاك محمود الجاك أن إعلان المبادئ الذى تم التوقيع عليه يشكل خارطة الطريق التى تحكم التفاوض فى المستقبل، مشيرا إلى أن الحوار سيتواصل غدا وفقا لخارطة الطريق الموقعة اليوم.