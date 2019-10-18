ختام دورة تدريبية بجامعة الفاشر

اختتمت؛ عصر اليوم بجامعة الفاشر؛ أعمال الدورة التدريبية في مجال استخدام الحاسوب لمعلمي مرحلة الأساس التي نظمها المركز القومي لتدريب المعلمين بالولاية بالتعاون مع كلية علوم الحاسوب و تقانة المعلومات.

خاطب الجلسة الختامية للدورة الأستاذ هاشم أحمد محمد ممثل المدير العام لوزارة التربية والتوجيه، مؤكدا أهمية التدريب في ترقية المهنة وتجويد الأداء، مشيرا الى أن تنظيم هذه الدورة تمثل إضافة كبيرة لتعليم الأساس خاصة أنها تجيء في عهد الانفتاح المعرفي، مضيفا أن هذه الدفعة سيمثلون مقدمة لتدريب دفعات أخرى، مناشدا الدارسين بضرورة إنزال ما تلقونه من تدريب على أرض الواقع.

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وخاطب الجلسة الختامية للدورة عميد كلية الحاسوب بجامعة الفاشر عبد الرحمن جابر مشيرا الى ضرورة إدخال التعليم الإلكتروني بمدارس الأساس لمواكبة العصر، معددا ميزات التعليم الإلكتروني، مناشدا المسؤولين بضرورة الاهتمام بها، مؤكدا جاهزية المركز لتقديم المساعدات و التعاون مع وزارة التربية للدفع بالعملية التعليمية الى الأمام.

وكانت الأستاذة منى إبراهيم السناري عميد المركز القومي لتدريب المعلمين قد استعرضت في كلمتها أهداف الدورة و خطط و برامج المركز خلال العام الجاري، مبينة أن هذه الدفعة تعد الأولى التي يتم تدريبها في مجال الحاسوب، وستعقبها دورات تدريبية أخرى حتى تشمل كافة محليات الولاية، حاثة الدارسين بضرورة تطبيق ما يتلقونه بالمدارس حتى تعم الفائدة، معربة عن شكرها لجامعة الفاشر على المجهودات التى تقدمها تجاه العملية التربوية بالولاية.