وزير الخارجية التركي: هذا ما اتفقنا عليه مع واشنطن حول “نبع السلام”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الخميس، إن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة، على تجميد وقف إطلاق النار لخمسة أيام، مقابل انسحاب الوحدات الكردية المسلحة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب اللقاءات التركية الأمريكية والتي استمرت نحو خمس ساعات.

وأشار تشاووش أوغلو، إلى أنه تم الاتفاق على استرداد الأسلحة الثقيلة من الوحدات الكردية المسلحة وتدمير مواقعها.

وشدد، على أنه عند “انسحاب العناصر الإرهابية فقط، يمكن الحديث عن وقف عملية “نبع السلام””

وأضاف: “من المهم بالنسبة لتركيا إنهاء جميع العناصر الإرهابية، وإقامة منطقة آمنة بعمق 32 كلم وبطول 444 كلم، حتى حدود العراق شرق نهر الفرات بسوريا”.

وتابع، بأن “تركيا قادت نضالا حازما ضد تنظيم الدولة، وحيّدت من عناصره أكثر من 4 آلاف في سوريا والعراق”.

وأوضح، أن عملية “نبع السلام”، ستعلّق لمدة 120 ساعة، من أجل انسحاب الوحدات الكردية المسلحة، “فهذا ليس وقف إطلاق للنار”

وحول رسالة ترامب، رد تشاووش أوغلو: “نحن بدأنا العملية (نبع السلام) في التاسع من أكتوبر وبالتالي فإن ردّنا أعطيناه أصلًا على الأرض”.

عربي21