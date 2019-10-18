صغيرون تؤكد أهمية الكليات التقنية في التنمية

اكدت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرو اهمية دور برامج بكالريوس الكليات التقنية وقالت خلال الزيارة التفقدية التى قامت بها الى جامعة نيالا وكلية نيالا التقانية على هامش زيارتها البحثية التي تقوم بها ضمن فريق عمل ضم عدداً من خبراء الآثار لمنطقة نرتتي بجبل مره وكاس بجنوب دارفور قالت ان هذه الكليات منوط بها تخريج طلاب في مجال الدبلوم التقني حيث يمثله الكادر الوسيط الذي يقع عليه عبء مقدر وكبير في احداث التنمية والتطور.

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واضافت الوزيرة ان مضي مؤسسات التعليم التقني على ذات النهج السابق في تحول (معهد الكليات التكنولوجية) يمثل خللا كبيرا في المسار التعليمي ويسبب ندرة الكوادر الوسيطة المدربة في المجالات الهندسية حيث نجد برامج البكالريوس متوفرة في العديد من الجامعات الأخرى مناشدة ضرورة البعد عن برامج التجسير الذي يسبب كثير من المشاكل مؤكدة حرصها على الدبلوم فقط.

ووعدت الوزيرة بحسب (سونا) بالعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بربط التعليم العام والعالي على نسق واحد مؤمنة بأن وزارتها عاكفة على دراسة كثير من الأوضاع التي تحتاج إلى معالجات وتغييرات جذرية كتصحيح مسار في المرحلة المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)