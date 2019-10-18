“حمدوك” يتعهد بتعزيز مشاركة المرأة في الحكم

التاريخ: 18-أكتوبر-2019
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قطع رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك التزام حكومته بتعزيز مشاركة المرأة في كافة مستويات الحكم المختلفة بالبلاد، وجدد لدى لقائه أمس بمكتبه وفد مبادرة لا تقهر النساء، إشادته بالدور الفعال الذي لعبته المرأة السودانية في ثورة ديسمبر المجيدة.
وأيد الوفد بحسب صحيفة آخر لحظة، التزام حكومة الفترة الانتقالية تجاه إشراك المرأة في أجهزة الدولة المختلفة وخاصة تعيين مولانا نعمات عبد الله محمد خير، رئيساً للسلطة القضائية بالبلاد، وهي بذلك أول رئيسة قضاء في السودان والعالم العربي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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