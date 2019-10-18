“حميدتي” يتعهد بحل قضايا السودانيين المقيمين بالجنوب

التاريخ: 18-أكتوبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة تعهد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى الفريق أول محمد حمدان دقلو بالعمل مع حكومة جمهورية جنوب السودان لحلحلة مشاكل السودانيين المقيمين فى دولة جنوب السودان، مشيراً إلى أنه تمت معالجة قضية (20) سودانياً محكوماً عليهم فى قضايا مالية. وأضاف دقلو لدى مخاطبته ميرام دارفور اللواتى أحضرن وجبة الفطور للوفود السودانية المتفاوضة بمقر المفاوضات بفندق بريميد فى جوبا بحسب (سونا)، أن الحكومة ستعمل مع حكومة جنوب السودان لمعالجة المواضيع المتعلقة بالجوازات والإقامة فى البلدين. Advertisements مضيفاً بأنهم سيعملون مع شركائهم فى دولة الجنوب لتسهيل إجراءات وحركة تنقل المواطنين بين البلدين، مؤكداً على خصوصية العلاقات التى تربط بينهما، باعتبارهم شعباً واحداً فى دولتين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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