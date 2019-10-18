الحرية والتغيير: السلام يتحقق بالسلم والتعايش الاجتماعي

أكد دكتور محمد عصمت القيادي بإعلان قوى الحرية والتغيير أن السلام المستدام مسؤولية مشتركة بين الحكومة والشعب ولا يتحقق إلا عبر السلم والتعايش الاجتماعي، مشدداً على ضرورة تحقيق السلام مهما كان الثمن، قاطعاً بأن التنمية والبناء والتعمير لا يتأتي إلا بالسلام، داعياً إلى ضرورة تخصيص ميزانية مقدرة لمناطق الصراع حتى يتسنى لها اللحاق بركب الولايات الأخرى.

جاء ذلك لدى مخاطبته بحسب (سونا) مساء أمس، بمدينة الحاج عبد الله بمحلية جنوب الجزيرة بولاية الجزيرة الندوة السياسية التي نظمتها لجان المقاومة السودانية بولاية الجزيرة تحت شعار (معا من أجل السلام والنماء والتقدم).

Advertisements

من جانبه لفت مبارك اردول عضو قوى إعلان الحرية والتغيير إلى ضرورة الاستفادة من طاقات لجان المقاومة بالولاية وتحويلها لحراك للتعمير والبناء وذلك عبر التآخي والتآلف بين مكونات المجتمع.

وقال إن الخبرة والكفاءة أساس التمكين في المرحلة القادمة، مؤكداً أن المحسوبية لا مكان لها في المرحلة المقبلة، وجدد حرص قوى إعلان الحرية والتغيير على كشف النخبة الفاسدة في النظام السابق ومحاسبتها.

فيما قطع الأستاذ طه عواض رئيس لجان المقاومة السودانية بالجزيرة أن لجان المقاومة السودانية كانت وما زالت تمثل المجتمع المدني وأن ثورة ديسمبر خير ثورة تطلق على مستوى العالم، وأشار إلى أنها تعد أنموذجا للثورة المجتمعية، مبيناً أن لجان المقاومة جاءت تحمل هموم وتتطلعات المجتمع في البناء والتعمير.