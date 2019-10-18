نيويورك تايمز: الصفقة التركية في سوريا فشل إضافي لترامب

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن القيادة الكردية في شمال سوريا اتهمت الجيش التركي ووكلائه بانتهاك شروط الهدنة، بينما نفى أردوغان استمرار القتال، إلا أن القصف استمر في بلدة رأس العين الحدودية السورية، وكان يمكن سماع إطلاق النار من قبل الصحفيين عبر الحدود في تركيا.

وتابعت أن استمرار القصف التركي لشمال سوريا عكس تضاءل نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وأثبت أن الجيش الأمريكي الذي انسحب لم تكن لديه القدرة على فرض وقف إطلاق النار.

وأضافت أن اختراق الهدنة بعد ساعات قليلة من إعلانها يمثل فشل إضافي لترامب، الذي ضغط على أردوغان حتى لا يقوم بأي غزو عسكري في سوريا.

وأشارت إلى أن القوات التركية لم تكتفي بقصف المدنيين الأكراد فقط، بل منعت قافلة من عمال الإغاثة الدوليين من الوصول لمدينة رأس العين لعلاج الجرحى.

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وأضافت أن هناك شكوك حول استخدام القوات التركية أسلجة كيميائية بالإضافة إلى اتهامها من قبل مجموعة دولية كثيرة بارتكاب جرائم حرب.

لكن منظمة العفو الدولية، وهي منظمة مراقبة حقوق عالمية، اتهمت الجيش التركي والميليشيات العربية التي تقاتل تحت قيادتها بتنفيذ "انتهاكات خطيرة وجرائم حرب، بما في ذلك عمليات القتل دون محاكمة والهجمات غير القانونية التي أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين".

وأضاف الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، كومي نايدو، في بيان: "أبدت القوات العسكرية التركية وحلفاؤها تجاهلًا قاسيًا تمامًا للحياة المدنية، وشنوا هجمات مميتة غير قانونية في مناطق سكنية أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين"، وأكدت الصحيفة أن اليوم نجحت تركيا في الاستيلاء على ما يقرب من 850 ميل مربع من الأراضي السورية.