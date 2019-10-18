الدفاع التونسى يشيد بدعم أمريكا فى الدفاع

أشاد وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي بدعم الإدارة الأمريكية لتونس في مجال الدفاع، والمستوى المتميز الذي بلغه التعاون بين البلدين والقائم على الثقة المتبادلة والصداقة العريقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الزبيدي بسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدي تونس، دونالد بلوم، اليوم الجمعة بمقر الوزارة، بحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني التونسية.

ولفت الزبيدي إلى أن الولايات المتحدة تواصل تعاونها مع تونس لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية بواسطة منظومة المراقبة الإلكترونية الثابتة والمتحركة، وكذلك مراقبة السواحل وتبادل الخبرات في مجالات الاستعلام والاستطلاع والقوات الخاصة وتأهيل القوات.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي عزم بلاده مواصلة الوقوف إلى جانب تونس في مجال الدفاع خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وأمن الحدود والتدريب والمساعدة الفنية، وهنأ تونس بنجاحها في تنظيم الانتخابات، وتعهد ببذل مزيد من الجهد من أجل دعمها لتحقيق انتقالها الاقتصادي.