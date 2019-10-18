قتيلان وعشرات المصابين جراء تصاعد التظاهرات في لبنان

بعد انتهاء خطاب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء اليوم الجمعة، تصاعدت المواجهات بين قوى الأمن اللبناني والمحتجين، مما أسفر عن إصابة العشرات في شوارع وسط بيروت، فضلا عن مقتل شخصين في طرابلس (شمالي البلاد).

وأطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع على المحتجين خارج مقر الحكومة في وسط بيروت، بعد رفض المحتجين خطاب الحريري، الذي منح فيه "شركاءه السياسيين" مهلة 72 ساعة لدعم أجندة إصلاحاته، وسط تصاعد الاحتجاجات في أنحاء البلاد على تفاقم ازمة البلاد الاقتصادية.

وردد الآلاف من المتظاهرين، مساء اليوم الجمعة "ارحل" رفضا لخطاب رئيس الوزراء الحريري.

وحاول المحتجون شق طريقهم إلى مقر مجلس الوزراء، وتصدت لهم قوات الأمن بإلقاء الغاز المسيل للدموع، مما دفعهم للفرار في عدة اتجاهات، ففتحت عليهم قوات الأمن خراطيم المياه.

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وشهد محيط رياض الصلح في وسط العاصمة بيروت تصاعدا للمواجهات، حيث سادت حالة من الكر والفر في الشوارع القريبة من الساحة، نتج عنه إصابات في صفوف المتظاهرين نتيجة إطلاق قوى الأمن للغاز المسيل للدموع.

وذكرت محطات تلفزيونية محلية، أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين في وسط العاصمة بيروت، بعدما نشب متظاهرون النار في مبنى قريب.

وأظهرت لقطات، متظاهرين يعانون من الاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، ويطلبون المساعدة، وطالت أعمال تخريبية سيارات ومحال تجارية في وسط بيروت، وذكرت "رويترز" أن بعض المحتجين ومنهم ملثمون، يحطمون واجهات متاجر.

وقالت مصادر في مدينة طرابلس شمال البلاد، إن "إطلاقا للنار في ساحة النور، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين".