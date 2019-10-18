الكويت تجدد وقوفها ودعمها للسودان بمجلس الأمن

جددت الكويت موقفها الثابت بشأن دعم السودان ووحدته وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، مشددة على أن السودان الجديد يحتاج إلى الدعم من الجميع.

جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول دارفور التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي الليلة الماضية.

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وقال السفير العتيبي: "إن أول ما يمكن تقديمه هو إلغاء العقوبات المفروضة عليه عبر رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكذلك عبر إنهاء العقوبات الأممية التي دعونا لمراجعتها منذ العام الماضي عندئذ سيكون حديثنا عن دعم السودان قولًا وفعلًا ".

وأشار إلى أن المرحلة التاريخية الدقيقة التي يمر بها السودان تتطلب تضافر الجهود نحو تحقيق تطلعات الأشقاء في السودان لغد واعد، معربًا عن أمله أن يثمر النقاش خلال الجلسة بما فيه مصلحة السودان.