الإمارات تناشد مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان

وجهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، مساء اليوم الجمعة، التحذير إلى مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر، وذلك نظرا للأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة.
هذا ودعا سعادة خالد بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، المواطنين الإماراتيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى المغادرة، وإلى التواصل مع سفارة الدولة في بيروت في حال حاجتهم لترتيب عودتهم إلى البلاد، بحسب بيان الوزارة.
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