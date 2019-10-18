جعجع: اتفق تماما مع التوصيف الذي أعطاه الحريري للواقع السياسي القائم في لبنان

أعلن سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، أنه يتفق تماما مع التوصيف، الذي أعطاه الرئيس الحريري للواقع السياسي القائم في لبنان، وذلك بعد كلمة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري التي ألقاها الجمعة، وأعطى فيها مهلة 72 ساعة لشركائه في الحكومة من أجل الاتفاق على مخرج للأزمة الاقتصادية في لبنان.

وأكد رئيس حزب القوات اللبنانية، في حديثه، على أن المشكلة في البداية ناجمة عن ممارسة سياسية خاطئة جدا، وبعيدة كل البعد عن منطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني.

جعجع: لا لأنصاف الحلول

كما أشار جعجع، إلى أن الظرف الحالي لا يسمح بأي حال من الأحوال بأنصاف الحلول، ويجب هذه المرة الاستفادة من الزخم الشعبي للقيام بنقلة فعلية نوعية، وليس مجرد ترقيعات في ثوب بال، بحسب تعبيره.

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كذلك أكد على أن النقلة النوعية تكون بتشكيل حكومة جديدة بعيدة كل البعد عن الطقم السياسي الحالي، لتبدأ عملية النهوض الاقتصادي المرجو في البلاد.

ويذكر أن رئيس الحكومة سعد الحريري كان قد قال "إن الانتظار لم يعد خياراً ومن يملك الحل للأزمة أن يتقدم"، وتحدى من يملك الحل أن يتسلم وفق انتقال سلس وهادئ للسلطة.

إلى ذلك أكد الحريري في كلمة تلفزيونية له على أن الإصلاحات لا تعني فرض ضرائب، معبراً عن شكواه من وضع العراقيل أمام عملية الإصلاح والعمل الحكومي.