رفع العلم السوري على حدود تركيا عند نقطة التفتيش في مدينة عين العرب

رفع حرس الحدود السوري، مساء اليوم الجمعة، العلم السوري على الحدود مع تركيا، وذلك عند نقطة التفتيش في مدينة عين العرب (كوباني).

وقال مقاتل كردي: "الجيش السوري هم أشقاؤنا، ونحن نقاتل من أجل أرضنا منذ عام 2011، إن الأتراك يعرفون كيف نحارب، وحتى الآن مع كامل جيشهم، لا يزالون لا يستطيعون الاستيلاء على منطقة رأس العين الصغيرة، وإذا أراد الأتراك الهجوم هنا، فإن الجيش السوري سيصد العدوان أسرع بمرتين".

وقد دخل الجيش السوري مدينة عين العرب (كوباني) وتركزت القوات على الخط الحدودي، يوم الأربعاء الماضي، كجزء من الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها بين دمشق والأكراد.

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وبدوره أفاد حرس الحدود السوري، بأن سكان "كوباني" رحبوا بحرارة بوصول قافلة عسكرية، مضيفاً: "مع المقاتلين الأكراد علاقتنا جيدة كلنا سوريون، كلنا سوريون، ولا يهم إذا كنا عرب أو أكراد، وواجبنا المشترك حماية وطننا من المعتدي".

وأرسل الجيش السوري، بعد ظهر يوم أمس الخميس، في اتجاه كوباني، قافلة عسكرية من المعدات بما فيها والمدفعية الثقيلة لتعزيز المواقع على الحدود.

وأعلنت الإدارة الذاتية (الكردية) في شمال شرق سوريا، يوم الأحد الماضي، عن اتفاقات تم التوصل إليها مع دمشق، تقتضي بانتشار الجيش السوري على طول الحدود الشمالية للبلاد، بغية صد "العدوان التركي".