الدفاع العراقية: القبض على إرهابيين في نينوى

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن الوزارة في بيان قوله: "استنادًا الى معلومات استخبارية دقيقة، القت مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن القبض على إرهابيين اثنين ينتميان إلى عصابات داعش الإرهابية".
وأضافت الوزارة أن "اعتقال الإرهابيين تم خلال تواجدهما في منطقة الرشيدية الواقعة في الجانب الأيسر من مدينة الموصل... مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن تمكنت أيضًا من العثور على حزام ناسف من مخلفات عصابات داعش الإرهابية كان مخبأة داخل احد المنازل في منطقة حي النهروان في الجانب الأيمن من مدينة الموصل".
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