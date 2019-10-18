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باكستان تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في أفغانستان

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أدان وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا خلال صلاة الجمعة في إقليم "ننجرهار" بأفغانستان اليوم، والذي خلف عشرات القتلى والمصابين.

وجدد وزير الخارجية قريشي إدانة بلاده للإرهاب بجميع صوره وأشكاله في أي مكان في العالم، معربًا عن خالص التعازي لعلائلات الضحايا وتمنى بالشفاء العاجل للمصابين.. حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

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