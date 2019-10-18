باكستان تدين الهجوم الإرهابي على مسجد في أفغانستان

وجدد وزير الخارجية قريشي إدانة بلاده للإرهاب بجميع صوره وأشكاله في أي مكان في العالم، معربًا عن خالص التعازي لعلائلات الضحايا وتمنى بالشفاء العاجل للمصابين.. حسبما أوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
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