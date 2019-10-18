وقال المتحدث باسم حاكم الولاية عطاء الله خوجياني- وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية- "قُتِل 28 شخصًا على الأقل وجُرِح 55 آخرون في انفجار داخل مسجد خلال صلاة الجمعة فى ولاية ننجرهار شرقي أفغانستان".
وأوضح أن القتلى جميعهم من المصلين، وقضوا في الانفجار في منطقة هسكه مينه، على بعد نحو 50 كلم عن عاصمة الولاية جلال أباد.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أعداد ضحايا انفجار داخل مسجد بأفغانستان إلى 28 قتيلًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.