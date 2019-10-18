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ارتفاع أعداد ضحايا انفجار داخل مسجد بأفغانستان إلى 28 قتيلًا

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ارتفعت أعداد ضحايا الانفجار الذي استهدف مسجدًا في شرق أفغانستان خلال صلاة الجمعة اليوم إلى 28 قتيلًا.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية عطاء الله خوجياني- وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية- "قُتِل 28 شخصًا على الأقل وجُرِح 55 آخرون في انفجار داخل مسجد خلال صلاة الجمعة فى ولاية ننجرهار شرقي أفغانستان".

وأوضح أن القتلى جميعهم من المصلين، وقضوا في الانفجار في منطقة هسكه مينه، على بعد نحو 50 كلم عن عاصمة الولاية جلال أباد.

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