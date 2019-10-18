القبض على مشجع لنابولي متهم في قضية قتل

قالت الشرطة اليوم الجمعة، إنها ألقت القبض على مشجع لفريق نابولي، المنافس بالدوري الإيطالي لكرة القدم، بشأن صلته بوفاة مشجع آخر في مدينة ميلانو في ديسمبر الماضي.

واتهم المشجع البالغ من العمر 39 عاما بأنه كان يقود السيارة التي دهست مشجع إنتر ميلان، وتوفى المشجع البالغ من العمر 35 عاما بعدها في المستشفى.

ووقع الحادث أثناء اشتباكات بين جماهير الفريقين مع اقتراب أعياد الميلاد في العام الماضي.

واتهمت الشرطة مشجع نابولي بالقتل العمد.