القبض على مشجع لنابولي متهم في قضية قتل

واتهم المشجع البالغ من العمر 39 عاما بأنه كان يقود السيارة التي دهست مشجع إنتر ميلان، وتوفى المشجع البالغ من العمر 35 عاما بعدها في المستشفى.
ووقع الحادث أثناء اشتباكات بين جماهير الفريقين مع اقتراب أعياد الميلاد في العام الماضي.
واتهمت الشرطة مشجع نابولي بالقتل العمد.
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