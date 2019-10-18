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إجراءات للحد من الإحتكاكات بين المزارعين والرعاة بسنار

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إجراءات للحد من الإحتكاكات بين المزارعين والرعاة بسنار

شرعت ولاية سنار في وضع إجراءات للحد من الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة، في وقت كشفت فيه عن تكوين لجنة برئاسة والي الولاية لفتح المسارات للرعاة.

وقال البروفيسر علي الحاج مدير وزارة الإنتاج والموارد بالولاية في تصريح بحسب (smc) ان اللجنة تضم ممثلين من الجهات الامنية والشرطية والمزارعين بمحليات الولاية السبع مشيراً الي ان المسارات تمتد لمسافة (16) كيلومتر من محليات الدالي والمزموم حتي حدود الولاية مع دول الجوار.

 

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ولفت الحاج إلى ان الوزارة قامت بعقد ورشة عمل بهدف توعية المزارعين والرعاة وتفعيل القانون وتقنين المسارات ومنع التعدي مضيفا بان الإجراءات تم عرضها علي مجلس الوزراء توطئة لاجازتها في صورتها النهائية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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