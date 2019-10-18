شرعت ولاية سنار في وضع إجراءات للحد من الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة، في وقت كشفت فيه عن تكوين لجنة برئاسة والي الولاية لفتح المسارات للرعاة.
وقال البروفيسر علي الحاج مدير وزارة الإنتاج والموارد بالولاية في تصريح بحسب (smc) ان اللجنة تضم ممثلين من الجهات الامنية والشرطية والمزارعين بمحليات الولاية السبع مشيراً الي ان المسارات تمتد لمسافة (16) كيلومتر من محليات الدالي والمزموم حتي حدود الولاية مع دول الجوار.
ولفت الحاج إلى ان الوزارة قامت بعقد ورشة عمل بهدف توعية المزارعين والرعاة وتفعيل القانون وتقنين المسارات ومنع التعدي مضيفا بان الإجراءات تم عرضها علي مجلس الوزراء توطئة لاجازتها في صورتها النهائية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات للحد من الإحتكاكات بين المزارعين والرعاة بسنار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.