شركات تركية تتجه للإستثمار في الذهب “بالمواد البديلة للزئبق”

التاريخ: 18-أكتوبر-2019
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كشفت شعبة مصدري الذهب عن إبداء شركات تركية رغبتها الإستثمار في مجال الذهب بالسودان، مشيرة إلى فتح خط مع تركيا في مجال الذهب.
وقال عبد المنعم الصديق رئيس الشعبة في تصريح بحسب (smc) إن (30) شركة سودانية شاركت الأسبوع الماضي في معرض الذهب بتركيا، كاشفاً عن إبداء شركات تركية رغبتها في الإستثمار بالسودان في مجال الذهب بالمواد البديلة للزئبق، مبيناً أنهم يمتلكون إمكانيات واسعة في مجال التصنيع، وأضاف “هناك مشاورات في هذا الإطار مع الجانب التركي”.
وكشف أحمد عن إجتماع للغرفة مع وزير الصناعة والتجارة لمناقشة العديد من القضايا أبرزها السياسات وإستئناف التصدير، مؤكداً جاهزيتهم لتنفيذ كل المهام الموكلة إليهم لحماية الذهب من التهريب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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