تبدأ خلال الأسبوع الجاري عمليات التشغيل التجريبي لمحطتي كهرباء سواكن وسنكات بعد إكتمال ربط المدينتين بالشبكة القومية للكهرباء.
وأعلن اللواء (م) د. أبو محمد جعفر مدير صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان في تصريح بحسب (smc) عن إنجاز 80% من مشروعات الكهرباء بولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، متوقعاً إكتمال العمل بهذه المشروعات بنهاية العام الجاري. وقال إن مشروع تشييد كهرباء شرق السودان يهدف لتوسعة ربط الولايات الثلاث بالشبكة القومية وتوفير الإمداد للمناطق المعزولة ودعم التنمية للمجموعات المحلية.
الجدير بالذكر أن تكلفة مشروع تشييد كهرباء شرق السودان تبلغ 200 مليون دولار منها 165 مليون دولار قرض من من الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بدء التشغيل التجريبي لمحطتي كهرباء سواكن وسنكات الأسبوع الجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.