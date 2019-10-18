وفدا الحكومة والحركة الشعبية “الحلو” يدخلان التفاوض

عقد وفدا الحكومة والحركة الشعبية شمال التى يقودها عبد العزيز الحلو جلسة مباحثات بفندق بريميد فى جوبا صباح اليوم، بحضور لجنة الوساطة لمحاثات السلام السودانية برئاسة السيد توت قلواك. وتناولت الجلسة السبل الكفيلة بتحقيق السلام فى البلاد.

وأكد عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين الكباشى الذى ترأس وفد الحكومة فى الجلسة بحسب (سونا)، التزام الحكومة وحرصها على طى صفحة الحرب بالبلاد، واوضح سيادته خلال مخاطبته الجلسة أن الوفد الحكومى جاء للمفاوضات بنية صادقة للتوصل مع الاخوان فى الحركة الشعبية شمال إلى اتفاق سلام ينهى معاناة المواطنين.

من جانبه أكد عمار امون الأمين العام للحركة الشعبيه شمال التى يقودها عبدالعزيز الحلو، خلال مخاطبته جلسة المباحثات، أكد التزامهم بالعملية السلميه مؤكداً حرص الحركة علي التوصل إلى اتفاق سلام عادل مع الوفد الحكومى.

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وخلص الاجتماع إلى تكوين لجنة فنية من ١٢ عضواً، تضم ستة أعضاء من كل طرف، للاضطلاع بمهمة اعداد أجندة التفاوض ورسم خارطة طريق المفاوضات بين الجانبين.

وقد انخرطت اللجنة الفنية التى كونها الطرفان فى اجتماعها الأول فور انتهاء جلسة المباحثات الاولى، وينتظر أن ترفع تقريرها النهائي للجنة السياسية العليا لوفدى التفاوض لاجازتها واعتمادها موجهاً لمسار المفاوضات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)