السفير التونسي يؤكد تعزيز العلاقات مع السودان

أكد السفير التونسي لدي السودان الاستاذ الهاشمي العجيلي بإستمرار العلاقات التونسية السودانية وصفها بالمتانة والتفاهم، قائلاً “يرتبط شعبا البلدان بأواصر أخوة ضاربة في التاريخ، كما تجمعهما قواسم مشتركة فيما يتعلق باللغة والدين والحضارة والجوار الجغرافي والطموح المشترك نحو الحرية والديمقراطية”.

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وقال السفير بحسب (سونا) قد حرصت تونس على المحافظة على المناخ المتميز الذي يسود العلاقات بين البلدين والعمل على دعمها وتطويرها في كافة الميادين والقطاعات مشيراً أن العلاقات التونسية السودانية ستشهد في المستقبل تطوراً كبيراً على جميع المستويات، في ضوء المؤشرات الإيجابية التي تشهدها ساحتي البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)