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تاور يزور الجزيرة يوم الأحد

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التاريخ: 18-أكتوبر-2019

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تاور يزور الجزيرة يوم الأحد

يبدأ البروفيسور صديق تاور عضو المجلس السيادي الانتقالي صباح الأحد المقبل زيارة لولاية الجزيرة يتفقد في مستهلها قسم ود الفضل بمشروع الجزيرة بمحلية شرق الجزيرة.

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كما سيلتقي عضو المجلس السيادي الانتقالي بحسب (سونا) بقيادات المزارعين بقسم ود الفضل و يتفقد طلمبات بيارة الجنيد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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