معاقبة شاب بالسجن بتهمة انتهاك خصوصية فتاة عبر موبايله

أصدرت محكمة جنايات المدينة بأم بدة برئاسة القاضي يوسف خوجلي حكماً قضى بالسجن ثلاثة شهور في مواجهة شاب متهم بتهمة انتهاك الخصوصية عبر موبايله، وأمرت المحكمة بجلده (40) جلدة.

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وتعود تفاصيل القضية بحسب صحيفة الدار، إلى أن الشاكية والدة فتاة وجدت صورة ابنتها على جهاز موبايل المتهم، وعندما حاولت معه عن مصدر الصور قال لها إنه حر في موبايله، وتم فتح بلاغ ضده تحت المادة 166 المتعلقة بانتهاك الخصوصية.

وباشرت الشرطة تحرياتها وألقت القبض على المتهم وأخضعته لتحريات بموجب المادة 166 جنائي وبعد اكتمال التحريات حول البلاغ إلى المحكمة التي استمعت إلى جميع الأطراف وأصدرت القرار السابق ذكره.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)