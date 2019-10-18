السجن والغرامة لرجل مسن ضبط بحوزته مواد مخدرة بعد مطاردة

أوقعت محكمة النظام العام بأم بدة برئاسة القاضي جامع علي عقوبة السجن وقدرها عامين والغرامة (5) ألف جنيه في مواجهة رجل في الستين من عمره ضبط بحوزته مواد مخدرة بعد مطاردة شرسة، وفي حالة عدم الدفع السجن ستة أشهر وتسري الأحكام بالتتابع

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وبالعودة للتفاصيل الأولية بحسب صحيفة الدار، عندما تحصلت شرطة المكافحة على معلومة مؤكدة بأن بحوزة المتهم مادة الحشيش المخدرة وبعد الرصد والمتابعة تمت مطاردته عندما كان يستغل دراجة بخارية وأطلق عليه الرصاص، وبعد القبض عليه تم العثور على 10 رأس حشيش، وأفاد للمحكمة بأنه يتعاطى حشيش وأدانته تحت المادة 20/أ من قانون المؤثرات العقلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)