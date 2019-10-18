أمر قبض في مواجهة المتحري في قضية أجنبي متهماً بالتملك الجنائي

أمرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي عاطف محمد عبد الله، بتنفيذ أمر قبض في مواجهة المتحري لتغيبه عن الجلسات المقررة سماع في قضية المتهم الأجنبي الجنسية بالتملك الجنائي في مصنع بلوك، حيث أبرم المتهم تركي الجنسية اتفاق مع الشاكي ببيعه مصنع بلوك بكامل ملحقاته بمبلغ (80) ألف دولار، بيد أن المتهم بعد بيع المصنع حضر دون علم الشاكي وأخذ بعض الأغراض، الأمر الذي دعا الشاكي التوجه للقسم وتدوين بلاغ أخضعت فيه الشرطة في إجراءاتها الأولية في مواجهة المتهم لتحقيق واسع توصلت فيه النيابة بعد أخذ أقوال الشاكي واستجواب المتهم لتوجيه اتهاماً يتعلق بالتملك الجنائي تحت نص المادة 180 من القانون، وأحالت الملف للمحكمة التي استمعت فيه للشاكي وشهود الاتهام، ومن المقرر سماع إفادات المتحري بيد أن تغيبه المتكرر أدى لتحرير أمر قبض، بحسب صحيفة الدار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)