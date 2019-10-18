دقلو يتعهد بحل قضايا السودانيين المقيمين بالجنوب

تعهد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بالعمل مع حكومة جمهورية جنوب السودان لحل مشاكل السودانيين المقيمين فى دولة جنوب السودان، مشيرا إلى أنه تمت معالجة قضية (20) سودانيا محكوما عليهم في قضايا مالية.

وأضاف سيادته - لدى مخاطبته ميرام دارفور اللواتى أحضرن وجبة الفطور للوفود السودانية المتفاوضة بمقر المفاوضات بفندق بريميد فى جوبا - أن الحكومة ستعمل مع حكومة جنوب السودان لمعالجة المواضيع المتعلقة بالجوازات والإقامة فى البلدين، مضيفا بأنهم سيعملون مع شركائهم فى دولة الجنوب لتسهيل إجراءات وحركة تنقل المواطنين بين البلدين، مؤكدا على خصوصية العلاقات التى تربط بينهما ، باعتبارهم شعبا واحدا فى دولتين.