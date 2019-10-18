وفاة والد أحمد مكى.. والدفنة فى الإمارات

رحل والد الفنان أحمد مكي في مقر إقامته بالإمارات وسيتم دفنه في دبي.
وسافر صباح اليوم الفنان أحمد مكي وإيناس مكي لدفن والديهما، على أن يعودا خلال أيام لإقامة عزاء له في القاهرة.
يشار إلي أن الفنان أحمد مكي كان آخر أعماله مسلسل "خلصانة بشياكة"، الذي قدمه رمضان 2017 ويحضر لفيلم سينمائي يحمل اسم "عقد يعقد"، وإيناس مكي تعرض حاليًا مسرحية "سحر الأحلام" علي مسرح البالون بالعجوزة.
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