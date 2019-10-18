وصول الأمير ويليام وقرينته كيت إلى إسلام آباد بعد هبوب عاصفة

كان دوق ودوقة كامبريدج قادمين من لاهور الليلة الماضية، عقب زيارة للمدينة استمرت يوما واحدا، زارا خلالها مسجدا ومستشفى، ولكن طائرتهما لم تتمكن من الهبوط بسبب الأحوال الجوية المضطربة.
وطلبت سلطات الطيران الباكستانية من قائد الطائرة العودة بعد محاولتي هبوط فاشلتين في مطار، ثم قاعدة عسكرية، حسبما أفاد مسئولون.
وأمضى الزوجان ليلتهما في فندق فخم بلاهور، وانضم إليهما الصحفيون المكلفون بتغطية الرحلة وطاقم المفوضية البريطانية العليا في باكستان.
وقال مسئول بالمفوضية العليا، إن الحادث فرض إجراء تغييرات على برنامج الرحلة المحدد بدقة للزوجين الملكيين.
وذكر الجيش الباكستاني أن الأمير وقرينته سيحضران عرضا للمدافع اليوم الجمعة.
وزار الزوجان في لاهور مسجدًا يرجع تاريخه إلى القرن السابع عشر، كما شاركا في احتفالات أعياد ميلاد أطفال بدار للأيتام، وقضيا وقتا مع مرضى السرطان بأحد المستشفيات.
ومن المقرر أن يختتم الزوجان الملكيان الزيارة ويعودان إلى بريطانيا في وقت لاحق اليوم.
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