فنان بريطاني يكافئ من يعرفون "سبب أهمية الفن" بقطع أصلية

يبيع فنان الشوارع البريطاني بانكسي صديرية يونيون جاك المقاومة للطعنات وخوذة مكافحة الشغب و"حقيبة يد فاخرة" مصنوعة من الطوب إلى مشترين يتم اختيارهم بشكل عشوائي، بعد أن يتمكنوا من الإجابة عن سؤال "ما سبب أهمية الفن؟".

وتُعرض هذه الأعمال في متجر "الناتج المحلي الإجمالي" على الإنترنت، حيث تبدأ الأسعار من عشرة جنيهات (13 دولارا) لرسم رذاذ جوي يحمل علامة بانكسي إلى 850 جنيها للسترة الواقية من الطعنات التي ارتداها ستورمزي في مهرجان جلاستونبري في يونيو.

ولا يسمح للعملاء سوى بشراء عمل فني واحد فقط، وفقا للقواعد الموجودة على الموقع. وسيتم اختيار الطلبات بشكل عشوائي ثم يتم تصفيتها عبر السؤال "ما سبب أهمية الفن؟".

وقال الموقع إنه سيتم تقييم الإجابات بواسطة قاض محايد ومستقل، وبالتحديد فنان كوميدي محترف.

Advertisements

وحُدد سعر المنتجات الأصلية، التي سيتم منحها شهادة الأصالة في الذكرى السنوية الثانية للشراء، بأسعار أقل كثيرا من القيمة السوقية.

وقال الموقع "يرجى الامتناع عن التسجيل هذه المرة إذا كنتم من هواة الاقتناء الأثرياء".

وارتفعت بشدة قيمة أعمال الفنان بانكسي، الذي لم تعرف هويته إلى الآن.