ذكر رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم الجمعة، أن تركيا تهدف إلى إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة مزمعة بشمال سوريا، وإنها سترد إذا ارتكبت الحكومة السورية أي خطأ في المنطقة.
وقال الرئيس التركي: إن "مليوني لاجئي يمكن توطينهم في "المنطقة الآمنة" إذا شملت مدينتي دير الزور والرقة"، مضيفاً: "تركيا سترد على الحكومة السورية إذا "ارتكبت أي خطأ". بحسب "رويترز".
وكانت الحكومة السورية تحركت إلى بعض المناطق، التي خرجت منها وحدات حماية الشعب بالفعل.
كانت هذه تفاصيل خبر أنقرة تهدف لإنشاء 12 موقع مراقبة في المنطقة الآمنة بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.