أنقرة تهدف لإنشاء 12 موقع مراقبة في المنطقة الآمنة بسوريا

ذكر رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، اليوم الجمعة، أن تركيا تهدف إلى إقامة 12 موقع مراقبة في منطقة آمنة مزمعة بشمال سوريا، وإنها سترد إذا ارتكبت الحكومة السورية أي خطأ في المنطقة.

وقال الرئيس التركي: إن "مليوني لاجئي يمكن توطينهم في "المنطقة الآمنة" إذا شملت مدينتي دير الزور والرقة"، مضيفاً: "تركيا سترد على الحكومة السورية إذا "ارتكبت أي خطأ". بحسب "رويترز".

وكانت الحكومة السورية تحركت إلى بعض المناطق، التي خرجت منها وحدات حماية الشعب بالفعل.