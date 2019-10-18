وزير الخارجية اللبناني: على الحكومة عدم فرض أي ضرائب جديدة

أوضح جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني، مساء اليوم الجمعة، أن على الحكومة عدم فرض أي ضرائب جديدة، ويجب أن تعمل على وقف الفساد وتنفيذ إصلاحات طال تأجيلها، محذرا من أن الاحتجاجات الحاشدة قد تؤدي إلى فتنة.

وأشار وزير الخارجية اللبناني، إلى أن المظاهرات التي تشهدها لبنان هي نتيجة تراكم أخطاء، وهي تصب لمصلحة مطالب الشعب، ولصالح لبنان، في حال تم تدارك الموقف.

وطالب باسيل بتقديم حل جذري للموازنة والإصلاحات، كما طالب باستمرار العمل الرسمي رغم التظاهرات، من أجل التوصل للحلول للبلاد.

وقال باسيل: "ما زال هناك إمكانية للإنقاذ في أيام معدودة، من دون وعود فارغة، وعلينا الاجتماع والعمل رغم وجود الناس في الشارع".

وفي رده على دعوات المحتجين لاستقالة الحكومة، قال باسيل إن أي بديل للحكومة الحالية سيكون أسوأ بكثير.

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وجاءت كلمة باسيل بعد تصاعد الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في لبنان لليوم الثاني على التوالي، في وقت ألغت الحكومة اجتماعا كان مقررا لبحث مطالب المتظاهرين.