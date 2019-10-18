أوضح جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني، مساء اليوم الجمعة، أن على الحكومة عدم فرض أي ضرائب جديدة، ويجب أن تعمل على وقف الفساد وتنفيذ إصلاحات طال تأجيلها، محذرا من أن الاحتجاجات الحاشدة قد تؤدي إلى فتنة.
وأشار وزير الخارجية اللبناني، إلى أن المظاهرات التي تشهدها لبنان هي نتيجة تراكم أخطاء، وهي تصب لمصلحة مطالب الشعب، ولصالح لبنان، في حال تم تدارك الموقف.
وطالب باسيل بتقديم حل جذري للموازنة والإصلاحات، كما طالب باستمرار العمل الرسمي رغم التظاهرات، من أجل التوصل للحلول للبلاد.
وقال باسيل: "ما زال هناك إمكانية للإنقاذ في أيام معدودة، من دون وعود فارغة، وعلينا الاجتماع والعمل رغم وجود الناس في الشارع".
وفي رده على دعوات المحتجين لاستقالة الحكومة، قال باسيل إن أي بديل للحكومة الحالية سيكون أسوأ بكثير.
وجاءت كلمة باسيل بعد تصاعد الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية في لبنان لليوم الثاني على التوالي، في وقت ألغت الحكومة اجتماعا كان مقررا لبحث مطالب المتظاهرين.
وتشهد معظم مدن لبنان ومناطقه احتجاجات، ولاسيما في مناطق عكار وطرابلس. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام أكدت أن المحتجين قطعوا طريقا دوليا بالإطارات المشتعلة.
كما قطع المتظاهرون الطرق باتجاه الجنوب وفي مدن صيدا وصور والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا، وكذلك شهدت مناطق بعلبك وزحلة وشتورا اعتصامات واحتجاجات وقطع طرق بالحجارة والعوائق والإطارات المشتعلة.
وشلت الاحتجاجات معظم المؤسسات الرسمية والخاصة، مما دفع باتجاه إغلاق المدارس والجامعات أبوابها ووقف المصارف أعمالها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية اللبناني: على الحكومة عدم فرض أي ضرائب جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.