الرئيس الفرنسي يصف العملية التركية في شمال سوريا بـ "الجنون"

وصف إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، مساء اليوم الجمعة، العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بـ"الجنون"، مضيفاً أنه علم بالانسحاب الأمريكي من سوريا عن طريق "تغريدة".
وقال الرئيس الفرنسي، "مثل الجميع علمت في تغريدة أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت سحب قواتها"، التي تحارب تنظيم "داعش" الإرهابي في إطار التحالف الدولي، الذي تشارك فيه فرنسا أيضا.
وفي تصريحات أدلى بها في بروكسل، بعد قمة للاتحاد الأوروبي، قال ماكرون إنه يريد من فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن تنظم اجتماعا في الأسابيع المقبلة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأكد الرئيس الفرنسي على أن المقاتلين الأجانب لدى تنظيم داعش، والذين ربما يفرون من مراكز احتجاز في سوريا، ويذهبون إلى العراق، يجب توقيفهم، وإحالتهم إلى محاكمات هناك.
وفيما يتعلق بالمقاتلين، الذين يحاولون الذهاب إلى فرنسا، بحسب ماكرون، "فلا يوجد خط طيران مباشر من المعسكرات السورية إلى مطار شارل ديجول بباريس."
وأضاف ماكرون أن المقاتلين الفرنسيين في صفوف داعش، الذين ربما يمرون عبر تركيا في طريقهم إلى فرنسا سوف يتم توقيفهم ومحاكمتهم في فرنسا، وفق بروتوكول تعاون بين فرنسا وتركيا.
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