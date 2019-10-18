انخفاض الأسهم الصينية بأكبر وتيرة في شهر بعد بيانات النمو

انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، بأكبر وتيرة في شهر، بعد بيانات النمو الاقتصادي السلبية.

وأظهرت بيانات الاقتصادية في الصين اليوم تباطؤ نمو الاقتصاد إلى أدنى مستوى منذ عام 1992 في الربع الثالث من العام الجاري مُسجلًا 6%.

كما أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤ نمو نشاط البناء في الصين عند مستوى 4.7 % في فترة الثلاثة أشهر المنتهيين في سبتمبر الماضي على أساس سنوي، مقابل مستوى 5.5% في الربع الثاني.

وفي نهاية التعاملات تراجع مؤشر "شنغاي" المركب بنحو 1.3 % وهي أكبر وتيرة هبوط في شهر ليسجل مستوى 2938.1 نقطة.

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كما انخفض مؤشر "سي.إس.اي300" بنسبة 1.4% عند 3869.4 نقطة.

وتستهدف الصين أن تسجل معدل نمو اقتصادي في العام الجاري عند مستوى يتراوح ما بين 6٪ و 6.5 بالمائة.

واستقر اليوان أمام الدولار عند 7.0803 يوان.