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ألمانيا تأسف لفرض أمريكا قيود على واردات الاتحاد الأوروبي

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أعربت الحكومة الألمانية عن أسفها لبدء الولايات المتحدة فرض قيود جمركية جديدة على وارداتها من أوروبا.

وقالت متحدثة باسم وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، اليوم الجمعة، في برلين إن هذه الجمارك تضر أيضا بالمستهلكين الأمريكيين.

وذكرت المتحدثة أن الوزارة ليس بمقدورها حاليا التحدث عن تأثيرات محددة لهذه الجمارك على ألمانيا، مضيفة أن الوزارة تتابع الأمر حاليا عن كثب.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عزمها فرض رسوم إضافية على مجموعة من منتجات دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 18 أكتوبر الحالي، وذلك بعد صدور حكم منظمة التجارة العالمية الذي يعطي واشنطن الحق في فرض رسوم عقابية على الاتحاد الأوروبي بسبب الدعم غير القانوني لشركة صناعة الطائرات الأوروبية "إيرباص".

وبحسب البيانات، سيُجرى فرض رسوم بنسبة 25% على مجموعة من المنتجات الأوروبية، مثل الجبن والخمر والزبدة وزيت الزيتون.

وحاول الاتحاد الأوروبي حتى اللحظات الأخيرة التوصل إلى حلول في الخلاف حول العقوبات بالنسبة لإيرباص على طاولة المفاوضات، وتهدد بروكسل حاليا بفرض رسوم جمركية مضادة على الواردات الأمريكية.

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