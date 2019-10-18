تراجع الأسهم الأوروبية بفعل قطاع السيارات

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2%، في الوقت الذي يتجه فيه أسبوع اتسم بتقلب التداولات التى هيمنت عليها عناوين أنباء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صوب نهايته دون تغيير يذكر.
وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات ومكوناتها 2%، بعد أن خفضت رينو الفرنسية توقعاتها للإيرادات والأرباح للعام بالكامل، في ظل تراجع واسع النطاق في مبيعات السيارات.
وهوت أسهم رينو 10%، وتتجه صوب تسجيل أسوأ أداء يومى فى أكثر من 3 سنوات، ودفعت المؤشر كاك 40 الفرنسي للتراجع 0.6%.
ومما فاقم متاعب أسهم السيارات، ما توقعته «إيه.بي فولفو» السويدية لصناعة الشاحنات من تراجع الطلب فى السوق على جانبى شمال الأطلسى العام المقبل.
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