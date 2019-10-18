ونقلت وكالة رويترز عن بيان صادر عن الشركة السعودية تأكيدها على الاستعداد للطرح العام الأولي، وأضافت أن التوقيت سيعتمد على ظروف السوق وعلى اختيار المساهمين للموعد، ويأتي ذلك في سياق الرد على شائعات تستبعد أن يتم الطرح هذا العام.
وتعتزم أرامكو تنفيذ الطرح المحلي كخطوة أولى في الخطط التي تهدف إلى بيع 5% من أسهم أرامكو.
وقالت رويترز نقلا عن مصدران مطلعان إن شركة أرامكو السعودية أرجأت الإطلاق المزمع لطرحها العام الأولي على أمل أن تعزز نتائج أعمالها المنتظرة للربع الثالث ثقة المستثمرين في أكبر شركة نفط في العالم.
لكن المصدرين اللذين تحدثا أمس الخميس بشرط عدم نشر اسميهما لأن المعلومات غير علنية، قالا إنه بعد هجمات في 14 سبتمبر على منشأتي بقيق وخريص التابعتين لأرامكو، والتي تسببت في توقف نصف إنتاجها من الخام مؤقتا، فإن أكبر مُصدر للنفط في العالم يرغب في طمأنة المستثمرين عبر عرض نتائج أعماله أولا عن تلك الفترة.
وأكد المصدر الثاني تأجيل الطرح، وأنه حاليا لم يتم تحديد موعد جديد للإدراج. ولا يعلم أي من المصدرين الموعد المرجح لنشر نتائج الربع الثالث.
والإثنين الماضي، قال ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، إن إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي سيكون قريبا جدا جدا".
وشدد الرميان على أنه: "لولا سرعة استجابتنا بعد الهجمات لقفز النفط إلى 130 دولارًا في شهرين".
ولفت إلى أن الهجمات كانت ستوقع العالم في ركود كبير لولا استجابتنا السريعة.
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو ترد على مزاعم تأجيل الطرح العام الأولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.