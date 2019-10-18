أرامكو ترد على مزاعم تأجيل الطرح العام الأولي

قالت شركة أرامكو السعودية - أكبر شركة منتجة للنفط في العالم- إنها تواصل الانخراط مع المساهمين بشأن أنشطة التجهيز للطرح العام الأولي.

ونقلت وكالة رويترز عن بيان صادر عن الشركة السعودية تأكيدها على الاستعداد للطرح العام الأولي، وأضافت أن التوقيت سيعتمد على ظروف السوق وعلى اختيار المساهمين للموعد، ويأتي ذلك في سياق الرد على شائعات تستبعد أن يتم الطرح هذا العام.

وتعتزم أرامكو تنفيذ الطرح المحلي كخطوة أولى في الخطط التي تهدف إلى بيع 5% من أسهم أرامكو.

وقالت رويترز نقلا عن مصدران مطلعان إن شركة أرامكو السعودية أرجأت الإطلاق المزمع لطرحها العام الأولي على أمل أن تعزز نتائج أعمالها المنتظرة للربع الثالث ثقة المستثمرين في أكبر شركة نفط في العالم.

لكن المصدرين اللذين تحدثا أمس الخميس بشرط عدم نشر اسميهما لأن المعلومات غير علنية، قالا إنه بعد هجمات في 14 سبتمبر على منشأتي بقيق وخريص التابعتين لأرامكو، والتي تسببت في توقف نصف إنتاجها من الخام مؤقتا، فإن أكبر مُصدر للنفط في العالم يرغب في طمأنة المستثمرين عبر عرض نتائج أعماله أولا عن تلك الفترة.

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وأكد المصدر الثاني تأجيل الطرح، وأنه حاليا لم يتم تحديد موعد جديد للإدراج. ولا يعلم أي من المصدرين الموعد المرجح لنشر نتائج الربع الثالث.

والإثنين الماضي، قال ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، إن إعلان أرامكو عن نية الطرح الأولي سيكون قريبا جدا جدا".

وشدد الرميان على أنه: "لولا سرعة استجابتنا بعد الهجمات لقفز النفط إلى 130 دولارًا في شهرين".

ولفت إلى أن الهجمات كانت ستوقع العالم في ركود كبير لولا استجابتنا السريعة.