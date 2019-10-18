ارتفاع فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو بعكس التوقعات

وكشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الجمعة، أن فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو سجل مستوى 27 مليار يورو في أغسطس الماضي، مقابل مستوى 22 مليار يورو في يوليو السابق له.
وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو سيسجل مستوى 21.3 مليار يورو.
وأوضحت البيانات أن فائض الميزان السلعي استقر عند مستويات يوليو مُسجلًا 28 مليار يورو، فيما زاد فائض الميزان الخدمي بمقدار 3 مليارات يورو مسجلا 5 مليارات يورو.
وعلى صعيد ميزان الدخل الثانوي فسجل عجزا قيمته 14 مليارا في أغسطس، وهي نفس مستويات الشهر السابق له.
واستقر اليورو أمام الدولار عند 1.1138 دولار.
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