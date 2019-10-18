الرئيس السوري: يحق للشعب مقاومة القوات غير الشرعية بكافة الوسائل المتاحة

قال بشار الأسد، الرئيس السوري، اليوم الجمعة، إنه من حق الشعب السوري أن يقاوم كل القوات التركية والأمريكية وغيرها من القوات غير الشرعية من الأراضي السورية كافة.

وشدد الرئيس السوري، اليوم، خلال استقباله ألكسندر لافرنتييف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، والوفد المرافق أن "العمل في المرحلة الحالية والمقبلة يجب أن يتركز على وقف العدوان وانسحاب كل القوات التركية والأمريكية وغيرها من القوات غير الشرعية من الأراضي السورية كافة، باعتبار أنها قوات احتلال وفق القانون والمواثيق الدولية ويحق للشعب السوري مقاومتها بكل الوسائل المتاحة"، كما نقلت وكالة "سانا" السورية.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في سوريا وخاصة في منطقة الجزيرة والعدوان التركي عليها.

ومن ناحيته أكد الوفد الروسي على دعم بلاده الراسخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفضها لأي خطوة أو إجراء يخرق هذه السيادة، ويزيد من تعقيد الأوضاع ويؤثر على الجهود الرامية لإنهاء الحرب في سوريا، والتي تعتمد أولا وقبل كل شيء على القضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية في سوريا، واستعادة السيطرة على الأراضي السورية كافة وفي مقدمتها جميع المناطق الحدودية.

كما تناول اللقاء التحضيرات القائمة لعقد الاجتماع الأول للجنة مناقشة الدستور، وقد أعرب الرئيس السوري الأسد ولافرنتييف، عن الارتياح لسير هذه التحضيرات وأكدا على أن العامل الأهم لنجاح هذه اللجنة هو عدم وجود أي تدخل خارجي في عملها وأن تحترم جميع الأطراف الأساس، الذي بنيت عليه هذه اللجنة ألا وهو حوار سوري سوري بقيادة وملكية سورية.

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ووضع المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا، الرئيس الأسد في صورة الزيارتين، اللتين قام بهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا إلى السعودية والإمارات والنتائج، التي تمخضت عنهما.