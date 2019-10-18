قسد: واشنطن لم تناقش مع الأكراد تفاصيل الاتفاقيات مع أنقرة حول سوريا

أوضح مصدر في قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، أن واشنطن لم تناقش مع القيادة الكردية الاتفاقات مع أنقرة حول شمال شرق سوريا.
وقال متحدث: "الأمريكيون لم يناقشوا أي شيء معنا، ليس لديهم الحق في التحدث نيابة عنا والتفاوض مع أي كان، لم نحرر الأرض من الإرهابيين كي نغادر هذا المكان".
وأعلن مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية توصلت إلى اتفاق مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.
وأعلنت تركيا، بموجب الاتفاق مع واشنطن، تعليق الأعمال القتالية في شمال شرق سوريا بإطار عملية "نبع السلام" لمدة 120 ساعة، لإتاحة انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من المنطقة.
الهجوم التركي على سوريا
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.
وجرى إطلاق هذه العملية، التي تعتبر الثالثة لتركيا في سوريا، بعد أشهر من مفاوضات غير ناجحة بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول إقامة "منطقة آمنة" شمال شرقي سوريا، لحل التوتر بين الجانب التركي والأكراد سلميا، لكن هذه الجهود لم تسفر عن تحقيق هذا الهدف بسبب خلافات بين الطرفين حول عمل هذه الآلية.
وبدأت تركيا تنفيذ عمليتها الجديدة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، عن سحب قواتها من شمال شرقي سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في خطوة انتقدها الأكراد بشدة على الرغم من وعده بتدمير اقتصاد تركيا حال "تجاوزها الحدود".
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