قسد: واشنطن لم تناقش مع الأكراد تفاصيل الاتفاقيات مع أنقرة حول سوريا

أوضح مصدر في قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، أن واشنطن لم تناقش مع القيادة الكردية الاتفاقات مع أنقرة حول شمال شرق سوريا.

وقال متحدث: "الأمريكيون لم يناقشوا أي شيء معنا، ليس لديهم الحق في التحدث نيابة عنا والتفاوض مع أي كان، لم نحرر الأرض من الإرهابيين كي نغادر هذا المكان".

وأعلن مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، يوم أمس الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية توصلت إلى اتفاق مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب وحدات حماية الشعب الكردية خلال 120 ساعة إلى خارج حدود المنطقة الآمنة.

وأعلنت تركيا، بموجب الاتفاق مع واشنطن، تعليق الأعمال القتالية في شمال شرق سوريا بإطار عملية "نبع السلام" لمدة 120 ساعة، لإتاحة انسحاب "وحدات حماية الشعب" الكردية من المنطقة.

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