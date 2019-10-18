الأكراد سيرحلون من منطقة شرق الفرات وستحل هذه القوات مكانها

صرحت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الخميس، بأنها قامت بالتوصل إلى اتفاق مع تركيا حول إعلان نظام لوقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا، وبدء العمل على سحب القوات الكردية من منطقة الأعمال القتالية.

وجاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي لمايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، عقب لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وستتوقف بموجب هذا الاتفاق عملية "نبع السلام" العسكرية، لمدة 120 ساعة.